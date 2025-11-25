Treba li zagrijati motor automobila prije nego što krenete voziti?

Mnogi proizvođači automobila tvrde da motor s unutarnjim sagorijevanjem više ne treba zagrijavati na radnu temperaturu. Ovu tvrdnju opravdavaju visokim standardima proizvodnje po kojima se motori proizvode, te izborom materijala. Ali ako želite dugo uživati ​​u svom vozilu, ne biste ih trebali slušati, navodi njemački magazin Autobild.

Svaki motor treba zagrijati, kažu, da bi habanje bilo što manje. Hladno motorno ulje je obično mnogo gušće i viskoznije od motornog ulja koje je na radnoj temperaturi. Pri hladnom (po)kretanju potrebno je više vremena za pumpanje ulja do ležajeva i mjesta za podmazivanje motora i turbopunjača. Ako ubrzate odmah nakon pokretanja, riskirate nedovoljno podmazivanje važnih dijelova, a potom i većeće trošenje te u najgorem slučaju čak i oštećenje motora. Naravno, to se odnosi i na hladni start ljeti, ali još više na zimskim temperaturama, prenosi HAK Revija.

Što učiniti? Prvo pokrenite motor, a zatim zategnite sigurnosni pojas. Tko god se pridržava ovog malog pravila, čini mnogo dobra za motor. Međutim, čak i ako je ulje doseglo sve važne točke podmazivanja u motoru ili u turbopunjaču, motor se ne smije odmah tjerati u visoke okretaje. Motor s unutarnjim sagorijevanjem sastoji se od više od 1000 dijelova koji su izrađeni od raznih materijala. To znači da se komponente šire različitim brzinama kako se zagrijavaju. Na primjer, klipovi se vrlo brzo zagrijavaju izgaranjem koje se odvija u cilindru, zbog čega se brže šire. Stijenke cilindara, koje su dio bloka motora, trebaju više vremena za to. Zazor, odnosno razmak između klipova i stijenki cilindra, postaje premali, a to znači dodatno trošenje.

Glava cilindra je također često izrađena od drugačijeg materijala od bloka motora. Ako se komponente ne šire ravnomjerno, može doći do curenja u blizini brtve glave cilindra. Pukotine od naprezanja također se mogu pojaviti u glavi motora. Dok motor ne dosegne radnu temperaturu, broj okretaja u minuti trebao bi ostati u donjoj trećini raspona okretaja. Preporuča se ne davati pun gas. Zagrijavanje, pak, nije dobro ako auto stoji u mjestu. Tada se sve komponente ne mogu zagrijati brzo i učinkovito koliko bi trebale. Dakle, krenite, ali ne forsirajte motor dok se ne zagrije.