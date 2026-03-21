TRAŽITE DODATNI POSAO? Ovo je sedam idealnih zanimanja

Danas se nerijetko poseže s dodatnim poslom kako bi se povećao kućni budžet, a pod tim se podrazumijeva svaka vrsta rada koju osoba obavlja uz svoj primarni, najčešće stabilniji posao ili obrazovni program.

Riječ je o angažmanu koji može biti raznolik, od povremenih poslova do kontinuiranog prihoda uz postojeći posao. Generacija Z ovakav će oblik rada nazvati hustle i neće zapravo puno pogriješiti s obzirom na to da je riječ o fleksibilnom, često samoiniciranom načinu dodatne zarade koji se uklapa u dinamičan stil života, piše portal Posao.hr.

Valja odmah istaknuti da, iako nude dodatan izvor prihoda, dodatni poslovi zahtijevaju dobru organizaciju vremena, disciplinu i izraženu razinu osobne motivacije, budući da se obavljaju paralelno s postojećim obvezama. Mnogi se, najčešće u želji za popravljanjem financijske situacije, odluče za dodatan izvor prihoda pa se na koncu, uslijed brojnih obveza, suoče sa simptomima sindroma sagorijevanja.

Tko sve traži dodatan posao?

Razlozi zbog kojih se ljudi odlučuju na dodatni posao također su različiti. Najčešće je riječ o potrebi za povećanjem prihoda ili postizanjem veće financijske sigurnosti. Mnogi žele ubrzati otplatu studentskih ili drugih kredita, lakše podmirivati svakodnevne troškove ili štedjeti za veće životne ciljeve poput kupnje nekretnine.

Dodatni prihod često omogućuje i veću financijsku slobodu, primjerice za putovanja ili druge osobne želje. S druge pak strane, ambiciozniji pojedinci dodatni posao vide kao priliku za razvoj i usavršavanje vještina koje bi s vremenom mogli pretvoriti u vlastiti projekt, dugoročan izvor prihoda ili čak pokretanje svog obrta ili tvrtke.

Valja istaknuti da ovakva kombinacija slobode i poduzetničkog duha čini hustle privlačnim mlađim generacijama, posebice generaciji Z, koja sve više i češće traži načine kako monetizirati vlastite talente, neovisno o tome radi li se o kreativnom radu, digitalnim uslugama ili malim samostalnim projektima.

Što sve može biti dodatan posao?

Iako je koncept dodatnog posla gotovo uvijek popularan, treba naglasiti da je udio zarade od ovakvog načina rada varirao nakon pandemije. Ipak, kako je riječ o modelu koji nudi veću dostupnost poslova i fleksibilnost, posebno za one koji teže pronalaze zaposlenje u tradicionalnim oblicima rada, i dalje je poprilično aktualan.

Obuhvaća širok spektar aktivnosti, od prijevoza i dostave, preko stručnih usluga poput dizajna, programiranja i pisanja, do kućanskih poslova. Radi se zapravo o angažmanima koji su konstantno traženi, piše Posao.hr.

Dadilja

Za one koji vole rad s djecom, čuvanje djece tijekom večeri ili vikenda može biti pouzdan dodatni izvor prihoda. Osim brige o sigurnosti djece, posao može uključivati pripremu obroka, pomoć oko školskih obveza ili organizaciju slobodnih aktivnosti.

Čistač/čistačica

Povremeni ili redoviti poslovi čišćenja stanova i poslovnih prostora često se nude putem specijaliziranih platformi ili preporuka. Posao uključuje održavanje higijene prostora, od osnovnog čišćenja do detaljnijih kućanskih zadataka. Moguće je dodatan posao potražiti putem agencija i drugih servisa za čišćenje, kao i otvoriti vlastiti obrt.

Virtualni asistent

Sve više poduzetnika i manjih tvrtki traži pomoć u administrativnim zadacima poput odgovaranja na e-mailove, vođenja kalendara, unosa podataka ili upravljanja društvenim mrežama. Ovaj posao u pravilu se obavlja na daljinu i zahtjeva dobru organiziranost i digitalnu pismenost.

Kreator sadržaja / social media menadžer

Ako imate smisla za pisanje, fotografiju ili video, možete voditi profile na društvenim mrežama za brendove ili stvarati vlastiti sadržaj. Ovakav angažman često započinje kao hobi, ali se s vremenom može razviti u ozbiljan dodatni izvor prihoda.

Prevođenje i lektura

Ako znate strane jezike, možete raditi prijevode tekstova, titlova ili poslovne dokumentacije. Ovo je čest freelance posao koji se lako radi od kuće.

Čuvanje kućnih ljubimaca / šetanje pasa

U Zagrebu je ova usluga poprilično tražena, pogotovo među zaposlenim ljudima koji naprosto nemaju vremena.

Popravci i “majstorski” poslovi

Elektrika, vodoinstalacije, sastavljanje namještaja, usluge su koje su konstantno tražene, posebice u većim sredinama. Poznato je da je to dobrog majstora izuzetno teško doći pa ovo može biti prilika za dodatnu zaradu, naravno ako imate potrebne vještine.

Gdje pronaći dodatni posao?

Kako smo ranije pisali poslodavac koji nudi dodatni posao dužan je na vaš zahtjev omogućiti vam uzimanje godišnjeg odmora u isto vrijeme u kojem godišnji odmor uzimate kod matičnog poslodavca. Detalje zakonskih okvira i okolnosti kada je riječ o dodatnom poslu potražite ovdje.

Prilikom potrage za dodatnim poslom, ključno je iskoristiti sve dostupne resurse koje nude internetski pretraživači i specijalizirane platforme s oglasima za dodatni posao.