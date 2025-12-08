Traže se svjedoci prometne nesreće na Poljičkoj

Čitateljica traži svjedoke prometne nesreće koja se dogodila u četvrtak, 4. prosinca, oko 19.43 sati na Poljičkoj cesti, u blizini bolnice Firule.

Kako navodi, u trenutku nesreće upravljala je vozilom lijevom trakom, u kojoj je bila jedini automobil, dok se u srednjoj traci nalazilo oko sedam do osam vozila. U jednom trenutku, automobil iz sredine kolone naglo je skrenuo prema njezinu vozilu, udario ga te se, nakon što ju je vidio, vratio u svoju traku i nastavio voziti “kao da se ništa nije dogodilo”.

Prema njezinim riječima, radilo se o automobilu crne boje, no nije uspjela vidjeti marku ni registraciju vozila.

Nakon udara, na njezinom je vozilu nastala znatna materijalna šteta, o čemu svjedoči i fotografija koju nam je dostavila.

Čitateljica moli sve koji su se u to vrijeme nalazili na Poljičkoj cesti ili imaju korisne informacije o vozilu koje je prouzročilo štetu da joj se jave kako bi mogla dalje voditi postupak.

Ako imate bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u rasvjetljavanju ove prometne situacije, javite nam se putem redakcijskog e-maila info@dalmacijadanas.hr.