Transparentni dalmatinski svećenik objavio koliko je prikupio od blagoslova 1.750 obitelji

Vodički župnik don Franjo Glasnović objavio je rezultate ovogodišnjeg božićnog blagoslova obitelji i kuća na području 25 župa, u sklopu kojega je u 14 dana blagoslovljeno nešto više od 1750 obitelji.

„Bogu hvala na svemu što nam je dao i darovao. I ove godine smo imali dobro vrijeme, uz jedan dan kiše te smo sve stigli i uredno imali blagoslov. U blagoslovu je blagoslovljeno i 30 novih obitelji“, naveo je don Franjo u objavi.

Prema njegovim riječima, najveća ulica po broju obitelji bila je Zatonska, s više od 210 obitelji i oko 800 stanovnika.

U blagoslovu su, uz župnika, sudjelovali još šestorica svećenika i jedan đakon: don Ivica B., don Božo Š., don Ivan P., don Mario K., don Šime P., don Tuna J. i đakon don Robert Maretić. U pratnji je sudjelovalo 18 pratitelja – ministranata i mladih.

„Zahvaljujemo svećenicima, ministrantima, mladima koji su sudjelovali u blagoslovu i pomogli. Zahvaljujemo svima koji su otvorili vrata svojih obitelji i domova za blagoslov. Zahvala i onima koji su priredili ručak ili večeru za svećenika i pratnju u vrijeme blagoslova“, stoji u objavi.

Župa je, radi odgovornosti i transparentnosti prema zajednici, objavila i financijske podatke o prikupljenim prilozima. Od vjernika je, kako navodi don Franjo, prikupljeno 45.190 eura, što je oko 7000 eura više nego prošle godine.

„Prilozi vjernika idu, sukladno financijskom sustavu Katoličke crkve u Hrvatskoj koji je na snazi od 2000. godine, u župnu blagajnu za potrebe župe, pastorala, održavanje zgrada i uzdržavanje službenika i nagrade suradnicima koji pomažu u župi“, napisao je.

Dodao je i kako je vrijeme blagoslova bilo ispunjeno različitim trenucima: „U blagoslovu je bilo lijepih, radosnih i smiješnih trenutaka, kao i onih kada je trebalo tiješiti, hrabriti i snažiti i poticati na nadu i vjeru.“

