Traju nova uhićenja USKOK-a. Evo gdje je akcija

U tijeku su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji, javlja USKOK o najnovijoj akciji.

"Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provode Policijska uprava zagrebačka, Policijska uprava krapinsko-zagorska i Policijska uprava splitsko-dalmatinska. Navedene radnje provode se na području Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske te Splitsko-dalmatinske županije u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela iz oblasti kriminaliteta droga te koruptivna kaznena djela", objašnjavaju u USKOK-u.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.