Traje velika potraga u Srbiji. Auto sletio u jezero, prijavljen nestanak djevojke

U tijeku je velika potraga na području između Čačka i Užica u Srbiji, gdje vatrogasci, spasioci i ronioci Žandarmerije intenzivno pretražuju rijeku Moravu i jezero Međuvršje. Akcija je pokrenuta zbog sumnje da je jedan automobil sletio s ceste u vodu, a istražuje se moguća povezanost s nestankom djevojke sa Zlatibora, koji je jučer prijavila njezina majka, piše Blic.

Istraga puna nepoznanica

Cijeli je slučaj zasad obavijen velom tajne, s brojnim pitanjima na koja policija i Osnovno javno tužiteljstvo u Užicu pokušavaju pronaći odgovore. Zasad je jedino potvrđena informacija o prijavi nestanka djevojke.

"Policija postupajući po toj mjeri poduzima potragu za njom i u tijeku je operativni rad i analiza baznih stanica", rekao je izvor za Blic.

Specijalizirani timovi na terenu

Vatrogasci, spasioci i ronioci pretražuju rijeku i jezero kako bi utvrdili je li automobil zaista završio u vodi. Još uvijek nije poznato je li u vozilu bila jedna ili više osoba, a sve je predmet istrage.

Na licu mjesta nalaze se timovi specijalizirani za potragu i spašavanje na vodi, ronioci i pripadnici nadležnih službi, koji detaljno pretražuju teren i podvodni dio jezera.