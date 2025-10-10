Close Menu

Traje potraga za nestalim Hrvatom: "Nerazumljivo je da se ide u tu zemlju, jer oni tamo operiraju"

U Africi je nestao hrvatski državljanin koji je tamo bio zajedno s prijateljem. Obojica su bila u Maliju, a postoji i bojazan da bi mogli biti oteti. Iz Ministarstva vanjskih poslova poručuju kako pokušavaju utvrditi lokaciju nestalih

Posljednji kontakt s nestalim hrvatskim državljaninom bio je početkom rujna, a njegova zabrinuta obitelj javila se hrvatskim službama i zamolila za pomoć. Dogodilo se to nakon što danima nisu mogli stupiti u kontakt s njim.

"U kontaktu s ministarstvom obitelj je navela kako su hrvatski državljanin i njegov prijatelj koji nije hrvatski državljanin nestali na području Malija, odnosno da s njime ne mogu stupiti u kontakt od petoga rujna. Odmah po saznanju Ministarstvo je započelo s aktivnostima kako bi se locirao hrvatski državljanin i utvrdile sve okolnosti njegova nestanka", kaže Ivan Marić iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Prvu informaciju o ovom slučaju objavio je portal Index, a potom je potvrdilo i resorno ministarstvo. I ministarstvo vanjskih poslova kao i naša veleposlanstva u Alžiru i Italiji tražili su informaciju od nadležnih tijela Republike Mali, ali odgovor još nije stigao, piše Dnevnik.hr.

