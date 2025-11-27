Traje dramatična akcija spašavanja: Lavina zatrpala više skijaša

Na ledenjaku Stubai u Tirolu od četvrtka ujutro traje velika akcija spašavanja nakon što je lavina zatrpala najmanje tri osobe.

Prema riječima Reinharda Kliera, voditelja žičara na Stubaiskom ledenjaku, nesreća se dogodila u području izvan staza u blizini prijevoja Daunscharte oko 9:30 sati.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

"Na temelju trenutnih informacija, lavinu su izazvali skijaši izvan staza. Snježne mase djelomično su dosegle i donji dio staze 9, koja je nakon toga zatvorena", rekao je Klier, prenosi Dnevnik.hr.

Kako piše Kronen Zeitung, četiri skijaša viđena su kako izvan staze aktiviraju zračne jastuke za zaštitu od lavine, što ih je spasilo. Navodno su spašena još dva skijaša koja su bila djelomično zatrpana. Za trojicom se još traga.

Nekoliko helikoptera i gorskih spasilačkih timova nalazi se na mjestu nesreće.

Procjenjuje se da je linija loma lavine debela oko dva metra, piše ORL.