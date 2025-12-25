Tragično otkriće na Božić: policija istražuje smrt četveročlane obitelji

Policijske službe u Lihtenštajnu i Švicarskai provode opsežnu istragu nakon što su na dvije različite lokacije pronađena tijela četvero članova iste obitelji.

Švicarska policija izvijestila je kako je u četvrtak oko 10.30 sati, na obali rijeke Rajna, pronađeno tijelo 41-godišnjeg državljanina Lihtenštajna. Mjesto pronalaska nalazi se u neposrednoj blizini Vaduza, glavnog grada te kneževine. Uzrok njegove smrti zasad nije poznat.

Daljnjim postupanjem policija je došla do stana u Vaduzu, gdje su pronađena još tri tijela – 73-godišnjeg muškarca te dviju žena u dobi od 68 i 45 godina. Prema prvim informacijama, riječ je o roditeljima i sestri muškarca čije je tijelo pronađeno u Švicarskoj, priopćila je lihtenštajnska policija.

Točni uzroci smrti svih preminulih još se utvrđuju, a slučaj vodi kriminalistička policija uz sudjelovanje većeg broja policijskih službenika.

„Istraga se provodi u svim smjerovima“, navodi se u službenom priopćenju policije, uz napomenu kako trenutačno ne postoji prijetnja sigurnosti građana.