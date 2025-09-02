Tragična prometna nesreća: Pronašli tijelo biciklista uz cestu. Vozač ga autom usmrtio pa pobjegao

U utorak, 2. rujna u 8:37 sati Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave međimurske zaprimio je dojavu čakovečke Hitne medicinske pomoći o pronalasku mrtvog muškarca uz prometnicu na relaciji Cirkovljan – Prelog. Uz preminulog je pronađen i bicikl.

Prema prvim informacijama, tijekom noći s ponedjeljka na utorak (1./2. rujna) na prometnici uz drenažni kanal HE Dubrava došlo je do naleta nepoznatog vozila na biciklistu, nakon čega se vozač udaljio s mjesta nesreće.

Trenutačno policija provodi intenzivne mjere traganja za odbjeglim vozačem i vozilom te radi na utvrđivanju identiteta stradalog muškarca.

Na mjestu događaja provest će se i očevid.

- Pozivamo sve građane koji raspolažu s konkretnim saznanjima o navedenoj prometnoj nesreće da se jave u Postaju prometne policije Čakovec, pozivom na 192 ili slanjem e-poruke (maila) na medjimurska@policija.hr - izvijestila je nadležna PU.