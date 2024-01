TRAGIČNA NESREĆA Užas na autocesti komentirao prometni stručnjak iz Splita: Otkrio je jeziv podatak, evo što sve kaže

Željko Marušić, prometni stručnjak iz Splita komentirao je tešku prometnu nesreću koja se dogodila na naplatnim kućicama na autocesti A2 kod Zaprešića. Naime, u nesreći je život izgubio mladić, a uzroci nesreće još nisu poznati. Evo kako je nesreću komentirao Marušić.

"Istraga će pokazati je li bio vezan sigurnosnim pojasom, jer razmjerno očuvana karoserija vrlo sigurnog automobila (zaštitni kavez je izdržao udarac) ukazuje da je mogao i preživjeti. Srećom u nesreći udarac u betonsku barijeru između dva traka na naplatnim kućicama bio je najmanje opasan za djelatnike na naplatnoj kućici i ostale sudionike u prometu.

Istraga će također pokazati je li bio pod utjecajem alkohola i/ili nedopuštenih supstanci te je li u kritično vrijeme koristio, i na koji način, mobitel. Poseban je problem što je 20-godišnjak legalno mogao voziti automobil snažniji od 200 KS.

Ova tragična nesreća ukazuje na nužnost sljedećih mjera:

1. Povećati izvjesnost kažnjavanja, prvenstveno premrežavanjem prometnica radarskim kamerama koje bilježe najteže prekršaje: prekoračenje brzine, prolaske kroz crveno svjetlo, nepropisno pretjecanje, korištenje mobitela, nevezivanje… To bi istodobno rasteretilo policiju, koja bi djelovanje mogla i trebala usmjeriti na kritične uvjete (lokacije, uvjete na cesti i vrijeme).

2. U ranim jutarnjim satima, posebice vikendom policija bi trebala pojačano i ciljano pokrivati dionice kojima se vraćaju ili voze osobe s prethodnog tulumarenja. To je, kao jutros, na naplatnim kućicama u Zaprešiću, jasno pokazao 'slučaj Banožić'.

3. Uvesti propis ‘Mladi vozač’ za osobe do navršene 24. godine, za koje bi vrijedilo ograničenje snage vozila od 70 kW (95 KS) do 21. godine i 85 kW (116 KS) do 24. godine, samo za privatne vožnje u privatnim vozilima (ne i za gospodarski promet) i “privremene vozačke dozvole”, uz definiranje uvjeta (sigurnog ponašanja u prometu) za dobivanje trajne vozačke dozvole.

4. Brzinu na autocestama od 22 od 6 sati treba ograničiti na 100 km/h", otkrio je prometni stručnjak, prof.dr.sc. Željko Marušić.