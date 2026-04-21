Pijani vozač bez dozvole uhićen u Stobreču, sud mu odredio 15 dana zadržavanja i oduzeo vozilo

Sud je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana 42 -godišnjem vozaču osobnog automobila. Policijski službenici Postaje prometne policije u ponedjeljak, 20. travnja 2026. godine oko 00, 30 sati, tijekom obavljanja kontrole prometa na području Stobreča zaustavili vozilo kojim je upravljao 42-godišnjak. Provedenom kontrolom utvrđeno je da upravlja vozilom prije ponovnog stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima, nakon što mu je ukinuta i oduzeta vozačka dozvola i zabranjeno polaganje do siječnja 2027. godine. Uz činjenicu da je sudjelovao u prometu bez položenog vozačkog ispita, upravljao je vozilom i pod utjecajem alkohola. Izmjerena mu je koncentracija alkohola od 1.73 g/kg.

Kako se radi o vozaču kojemu su do sada izrečene tri pravomoćne sudske presude zbog vožnje u alkoholiziranom stanju, uhićen je i isključen iz prometa, a vozilo mu je oduzeto. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje i izrekne ukupna kazna zatvora u trajanju od 90 dana te da se od njega trajno oduzme vozilo.

Sud je vozaču odredio zadržavanje do 4. svibnja 2026. godine, nakon čega je predan u zatvor, a konačna odluka od odgovornosti bit će donesena naknadno.