Tragičan kraj potrage: Tijelo poznatog biznismena pronađeno na 68 metara dubine

Na dubini od 68 metara u Mramornom moru pronađeno je tijelo, a vjeruje se kako je riječ o poznatom turskom poduzetniku Halitu Yukayju za kojim je još 4. kolovoza pokrenuta potraga. Na dnu je pronađena i njegova jahta, oštećena i prepolovljena.

Njegova obitelj prijavila je nestanak nakon što je spomenutog datuma iz Yalove u Turskoj isplovio za grčki otok Mikonos, piše Dnevnik.hr. Ubrzo su pronađeni plutajući ostaci njegove jahte Graywolf, a službe su nastavile potragu za Yukayjem.

"Kao rezultat operacija pretraživanja koje su proveli Zapovjedništvo obalne straže, Uprava za luke i pristaništa te Glavna uprava za obalnu sigurnost, u subotu oko 19 sati otkriveno je tijelo za koje se vjeruje da pripada žrtvi Halitu Yukayu", objavio je U pisanoj izjavi ured guvernera Balıkesira te dodao:

"Tijelo je otkriveno na dubini od 68 metara na morskom dnu u blizini vjerojatnog mjesta sudara. Napori za izvlačenje tijela žrtve su u tijeku."

Lokacija je određena pomoću specijalnog sonar uređaja Obalne straže, dok je potvrda stigla od podvodnog robota (ROV), koji je snimio fotografije tijela te dijelova motora i ploču plovila.

Planirano je da se proces izvlačenja tijela obavi pomoću posebnog sustava "lift". Vojni ronioci će koordinirati operaciju, koja bi trebalo završiti u sljedećih nekoliko sati.

Vlasti još uvijek istražuju navode da se njegova jahta sudarila s teretnim brodom Arel 7, a kapetan broda uhićen je 10. kolovoza.