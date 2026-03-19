Tragičan kraj potrage: Nestali hrvatski turist pronađen mrtav

Hrvarski turist, za kojim se tragalo od jučer u području Ribeiro Frio na portugalskom otoku Madeiri, pronađen je mrtav. Tijelo otprilike 75-godišnjeg muškarca pronašli su pripadnici Gorske brigade za potrage i spašavanje Policije javne sigurnosti (PSP), piše Madeira Island News, prenosi Index.

Tragičan ishod potvrdio je Tiago Miranda, glasnogovornik Regionalnog zapovjedništva PSP-a. Naveo je da je turist pronađen u blizini kanala za navodnjavanje tipičnog za Madeiru te da okolnosti koje su dovele do smrti zasad nisu poznate.

Preminuli muškarac bio je dio turističke grupe od oko 50 ljudi koja je jučer pješačila popularnom stazom Vereda dos Balcões. Nakon posjeta vidikovcu s kojeg se pruža pogled na dolinu Fajã da Nogueira, grupa je pri povratku na polazišnu točku primijetila da ga nema. Nestanak je prijavljen vlastima oko podneva.

U početku su na teren poslana dva policajca iz postaje Santana. S dolaskom noći u akciju je uključena i Gorska brigada za potrage i spašavanje. Međutim, potraga je u ranim jutarnjim satima morala biti prekinuta zbog mraka i nepovoljnih vremenskih uvjeta, a nastavljena je danas, kada je tijelo i pronađeno.