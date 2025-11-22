Tragedija u talijanskom cirkusu: Motociklist poginuo tijekom "Globe of Death" točke

Publika u mjestu Sant'Anastasia, nedaleko od Napulja, doživjela je potresne trenutke u petak navečer kada je tijekom cirkuske predstave došlo do fatalne nesreće. U sklopu akrobatske točke poznate kao "Globe of Death", odnosno vožnje motocikala unutar čelične sfere, jedan je stuntman izgubio život pred očima gledatelja.

Stunt u čeličnoj kugli završio kobno

Nesreća se dogodila tijekom nastupa Imperial Royal Circusa, koji je gostovao u Sant'Anastasiji, oko 13 kilometara sjeveroistočno od Napulja. Trojica profesionalnih motociklista vozila su unutar metalne kugle u sinkroniziranoj točki koja se izvodila u mraku, uz osvjetljenje LED lampicama na njihovim kostimima. Riječ je o 26-godišnjem motociklistu iz Čilea, 43-godišnjem Meksikancu te Kolumbijcu iste dobi.

Prema prvim informacijama i rekonstrukciji događaja, čileanski motociklist izgubio je kontrolu nad vozilom te je iznenada pao u središte kaveza. Druga dva vozača pokušala su ga izbjeći usporavanjem, no prostor je bio preuzak i došlo je do snažnog sudara koji je trenutačno prekinuo predstavu.

Smrt na licu mjesta, drugi vozač kritično

Kako piše Corriere della Sera, kada su se svjetla ponovno upalila, situacija je već bila dramatična. Čileanski stuntman preminuo je ubrzo nakon nesreće. Meksički motociklist hitno je prevezen u bolnicu Ospedale del Mare te se nalazi u kritičnom stanju, dok je kolumbijski vozač prošao s lakšim ozljedama i, prema dostupnim informacijama, nije životno ugrožen. Nesreća se dogodila pred brojnim gledateljima, među kojima je bilo mnogo djece. Dio publike snimao je točku mobitelima, a policija sada prikuplja amaterske snimke kako bi utvrdila točan slijed događaja i odgovornost.

U jednoj od snimki koja kruži društvenim mrežama čuje se i cirkuski voditelj, očito još nesvjestan ozbiljnosti situacije, kako govori: "Dame i gospodo, takve se stvari događaju. Ovo je predstava uživo."

Gradonačelnik Sant'Anastasije Domenico Esposito nesreću je opisao kao "devastirajuću", istaknuvši da je događaj posebno potresan zbog velikog broja djece u publici. "Znamo da su mnoga djeca svjedočila ovoj tragediji. Pridružujemo se boli obitelji pogođenih ovim tragičnim događajem", poručio je, javlja Wanted in Rome.

Carabinieri su naveli da identitet stradalih zasad ne objavljuju jer obitelji žive u inozemstvu i u trenutku nesreće još nisu bile obaviještene.

Cirkus obustavio predstave

Imperial Royal Circus, povijesna cirkuska kompanija kojom od početka 20. stoljeća upravlja obitelj Dell’Acqua, nakon tragedije je suspendirao sve nastupe. Istraga će pokazati je li riječ o nesretnom spletu okolnosti ili su postojali sigurnosni propusti u jednoj od najopasnijih cirkuskih točaka.