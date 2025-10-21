TRAGEDIJA U SUSJEDSTVU Padobranac (21) poginuo tijekom vježbe: Vojna policija istražuje nesreću

Pripadnik 63. padobranske brigade desetar Luka Stojanović poginuo je u utorak oko 14 sati tijekom rutinskog skoka padobranom. Nesreća se dogodila na vojnom aerodromu "Narednik-pilot Mihajlo Petrović" u Nišu, piše Kurir.

Ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović izrazili su sućut obitelji stradalog padobranca Vojske Srbije.

Stojanović je rođen 24. srpnja 2004. godine u Nišu, a na službi u Vojsci Srbije, kao padobranac u 63. padobranskoj brigadi, bio je od 1. kolovoza 2024. godine.

Na mjesto tragedije stigla je vojna policija, a obaviješteno je Više javno tužilaštvo u Nišu. Očevid je u tijeku, piše Net.hr.