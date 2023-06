TRAGEDIJA U SPLITU: "Moraju li uistinu radnici u trgovini, mahom žene, biti u ponoć na radnom mjestu?"

Strašna tragedija sinoć se dogodila u splitskom Kauflandu. Naime, na radnom mjestu život je u kasnim večernjim satima izgubila jedna radnica.

Splitska politička platforma Možemo! komentirala je cijeli ovaj slučaj na društvenim mrežama.

"Sinoć je, malo prije ponoći, radnica Kauflanda izgubila život u strašnoj nesreći na radnom mjestu. Što se točno i čijom odgovornošću dogodilo, pokazat će istraga. No, pročitajte prvu rečenicu još jednom. Sinoć, malo prije ponoći, na radnom mjestu. Moraju li uistinu radnici u trgovini, mahom žene, biti u ponoć na radnom mjestu? Mora li samoposluga raditi do 11 navečer? Možemo li spizu napraviti do 8, 9 sati? Mora li san, zdravlje, obitelj, život radnika biti žrtvovan za tih nekoliko sati profita i komoditeta?", pitaju se te nastavljaju:

"Da, nesreća se može dogoditi u svako doba. No u ponoć nije bilo nikoga da čuje njezino dozivanje. U ponoć umor, mrak i pustoš učine svoje.

Neka tuga i bijes zbog ovakovog događaja budu temelj za traženje promjena.

Iskrena sućut obitelji", zaključili su iz Možemo! Split.