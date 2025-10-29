Tragedija u raju: 80-godišnjakinju kruzer zaboravio na otoku, pronađena mrtva

Australske vlasti istražuju smrt 80-godišnje putnice koju je kruzer slučajno ostavio na otoku u sklopu Velikog koraljnog grebena. Nesretna žena pronađena je mrtva dan nakon što je brod isplovio bez nje, objavio je BBC.

Prema prvim informacijama, starija putnica je u subotu boravila na izletu na otoku Lizard, oko 250 kilometara sjeverno od Cairnsa, zajedno s drugim gostima s broda Coral Adventurer. Tijekom šetnje navodno se odvojila od grupe kako bi se odmorila.

Brod je otplovio s otoka oko zalaska sunca, no ubrzo se vratio nakon što je posada shvatila da jedna putnica nedostaje. Pokrenuta je opsežna potraga u kojoj su sudjelovali helikopteri i spasilačke ekipe, a tijelo žene pronađeno je u nedjelju ujutro.

Istraga i reakcije

Australska uprava za pomorsku sigurnost (AMSA) potvrdila je da provodi istragu i da će se sastati s posadom broda kada pristane u Darwinu. Iz AMSA-e su poručili da ih je kapetan obavijestio o nestanku oko 21 sat po lokalnom vremenu te naglasili da “ozbiljno shvaćaju sigurnost putnika i posade na komercijalnim plovilima”.

Iz tvrtke Coral Expeditions, koja upravlja brodom, također su izrazili žaljenje. Direktor Mark Fifield izjavio je da je obitelj obaviještena o tragediji i da im je ponuđena sva potrebna podrška.

Traci Ayris, svjedokinja koja je se nalazila na drugom plovilu u blizini otoka, za ABC je ispričala kako je helikopter tijekom noći reflektorom pretraživao teren, a nekoliko ljudi s bakljama pokušavalo pronaći nestalu putnicu. “Znali smo da je mrtva jer su svi odmah pozvani natrag”, rekla je. “Bilo je potresno gledati kako se takva tragedija događa na mjestu koje izgleda poput raja.”

Skupo krstarenje s tragičnim završetkom

Prema pisanju australskih medija, ženi je to bila prva postaja na 60-dnevnom luksuznom krstarenju oko Australije, na kojem cijene karata dosežu desetke tisuća dolara. Brod Coral Adventurer prima do 120 gostiju i 46 članova posade, a posebno je dizajniran za plovidbu do udaljenih i teško dostupnih dijelova australske obale.

Policija Queenslanda objavila je kako će mrtvozorniku biti predano izvješće o “iznenadnoj smrti bez sumnjivih okolnosti”.