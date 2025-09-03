Tragedija u Lisabonu: Uspinjača iskočila iz tračnica, 15 mrtvih

Slavna lisabonska uspinjača Gloria, jedna od glavnih turističkih atrakcija portugalske prijestolnice, danas je iskočila iz tračnica. Poginulo je najmanje 15 osoba, a 18 ih je ozlijeđeno, od čega je petero u teškom stanju.

Nesreća se dogodila oko 18:05 sati u blizini Avenide da Liberdade. Prema prvim informacijama, u vagonu se nalazilo 43 putnika. Još nije poznato među žrtvama ima li portugalskih državljana ili turista.

Putnici iskakali kroz prozore

Svjedoci navode da su putnici u panici skakali kroz prozore kako bi se spasili. Vagon na dnu linije ostao je gotovo neoštećen, no drugi se prevrnuo, što je dovelo do teških posljedica.

Uspinjača Gloria, koja od 1885. povezuje Trg Restauradores s Bairro Altom, četvrti poznatoj po noćnom životu, u vlasništvu je gradske tvrtke Carris. Radi na principu dva vagona spojena na krajevima vučnog užeta koje pokreću elektromotori.

Nije prvi incident

Portugalski mediji podsjećaju da Gloria već ranije imala tehničkih problema. Posljednje iskliznuće dogodilo se u svibnju 2018. godine, no tada nije bilo ozlijeđenih, a promet je bio obustavljen na mjesec dana.

Istraga o uzrocima današnje tragedije je u tijeku.

