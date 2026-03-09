Tragedija u kući u Ozlju: Muškarac ometao Hitnu tijekom reanimacije, Uzbekistanac preminuo

U večernjim satima nedjelje, 8. ožujka oko 21.40 sati policija je zaprimila dojavu dojave hitne medicinske pomoći da ih tijekom pokušaja reanimacije muške osobe u kući u Ozlju, ometa 32-godišnjak.

Dolaskom policajaca na mjesto događaja utvrđeno je da reanimacija nije uspjela te da je 44-godišnji državljanin Uzbekistana preminuo, a 32-godišnji hrvatski državljanin je uhićen zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Ubojstva.

Na mjestu događaja proveden je očevid kojim je rukovodio zamjenik županijske državne odvjetnice u Karlovcu te slijedi obdukcija i daljnje kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja - izvijestila je PU karlovačka.