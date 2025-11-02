Tragedija u Italiji: Lavina zatrpala turiste, troje mrtvih, ima i nestalih

Planine Ortles u Južnom Tirolu zahvatila je lavina, zatrpavši više osoba. Potvrđena je smrt troje njemačkih skijaša, dok se dvije osobe i dalje vode kao nestale.Talijanska novinska agencija Ansa izvijestila je da je lavina pogodila dvije zasebne skupine.

Spasilačke ekipe pronašle su tri beživotna tijela skijaša iz prve skupine – tridesetogodišnjeg muškarca i žene te pedesetogodišnjeg muškarca. Preostala četiri člana te skupine uspjela su preživjeti.

Iz druge skupine, lavina je sa sobom povukla dvije osobe koje spasioci još uvijek traže. Druga dva člana te skupine nalazila su se na višoj poziciji u trenutku nesreće te su uspjela pobjeći, piše Večernji.

Incident se dogodio jučer oko 15:50 sati. Na mjesto događaja odmah su upućeni vatrogasci, gorska spasilačka služba i policajci, a pridružila su im se i dva helikoptera.