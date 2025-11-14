Tragedija u Istanbulu: Muškarac preminuo nakon transplantacije kose i stomatološkog liječenja

Mentor Rama (36), britanski državljanin albanske nacionalnosti, preminuo je nakon transplantacije kose i stomatološkog liječenja u Istanbulu.
Lokalni mediji pišu da je odsjeo u hotelu u Şişliju blizu klinike u kojoj je imao transplantaciju kose. Sljedećeg dana imao je stomatološki tretman prije nego što se srušio u hotelu.
Kolima hitne pomoći prevezen je u bolnicu, a proglašen je mrtvim u utorak oko 16:30 sati.
Nakon obdukcije, tijelo je preuzela njegova obitelj i vratila ga u domovinu, javlja Dnevnik.hr.
Pokrenuta je policijska istraga
Britanci redovito lete u Tursku gdje transplantacija kose može koštati 1500 funti (1700 eura), što je znatno jeftinije u usporedbi s 10.000 funti (11.320 eura) u Ujedinjenom Kraljevstvu.
U kolovozu je još jedan Britanac umro nakon što je putovao na transplantaciju kose u Tursku. Pozlilo mu je nakon zahvata.
Oko 60 posto svjetskih transplantacija kose obavi se u Turskoj.
Procjenjuje se da je 150.000 Britanaca otputovalo 2022. na kozmetičke zahvate u Tursku, a medicinski turizam donosi više od 2 milijarde funti (2,26 mlrd. eura) turskom gospodarstvu