Tragedija u Istanbulu: Muškarac preminuo nakon transplantacije kose i stomatološkog liječenja

Mentor Rama (36), britanski državljanin albanske nacionalnosti, preminuo je nakon transplantacije kose i stomatološkog liječenja u Istanbulu.

Lokalni mediji pišu da je odsjeo u hotelu u Şişliju blizu klinike u kojoj je imao transplantaciju kose. Sljedećeg dana imao je stomatološki tretman prije nego što se srušio u hotelu.

Kolima hitne pomoći prevezen je u bolnicu, a proglašen je mrtvim u utorak oko 16:30 sati.

Nakon obdukcije, tijelo je preuzela njegova obitelj i vratila ga u domovinu, javlja Dnevnik.hr.

Pokrenuta je policijska istraga

Britanci redovito lete u Tursku gdje transplantacija kose može koštati 1500 funti (1700 eura), što je znatno jeftinije u usporedbi s 10.000 funti (11.320 eura) u Ujedinjenom Kraljevstvu.

U kolovozu je još jedan Britanac umro nakon što je putovao na transplantaciju kose u Tursku. Pozlilo mu je nakon zahvata.

Oko 60 posto svjetskih transplantacija kose obavi se u Turskoj.

Procjenjuje se da je 150.000 Britanaca otputovalo 2022. na kozmetičke zahvate u Tursku, a medicinski turizam donosi više od 2 milijarde funti (2,26 mlrd. eura) turskom gospodarstvu