TRAGEDIJA U HRVATSKOJ Muškarac pao pod traktor u dvorištu, preminuo je

Teška nesreća dogodila se danas oko 13.30 sati u Nedeljancu kraj Varaždina, u kojoj je smrtno stradao 69-godišnji muškarac, izvijestila je policija.

Prema dostupnim informacijama, nesreća se dogodila u Ulici braće Radić, gdje je muškarac pokušavao parkirati traktor s priključenim poljoprivrednim strojem u dvorište obiteljske kuće. U jednom trenutku, dok se vozilo još kretalo, pao je između stražnjeg dijela traktora i priključka.

Na mjesto događaja ubrzo je stigla ekipa hitne medicinske pomoći, no liječnici su mogli samo potvrditi smrt.

Nakon obavljenog očevida, tijelo je prevezeno na patologiju Opće bolnice Varaždin, a naložena je i obdukcija kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće.