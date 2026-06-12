Južna Koreja preokretom do pobjede protiv Češke

Nogometna reprezentacija Južne Koreje stigla je do vrijedne pobjede protiv Češke rezultatom 2:1 u susretu drugog kola Svjetskog prvenstva koje zajednički organiziraju SAD, Kanada i Meksiko. Nakon što su Česi poveli sredinom drugog poluvremena, azijska je momčad odgovorila s dva pogotka i osvojila sva tri boda.

Češka je do prednosti stigla u 59. minuti kada je nakon ubačaja iz auta najviši u kaznenom prostoru bio Ladislav Krejči te glavom svladao korejskog vratara. Ipak, slavlje europske reprezentacije nije dugo trajalo. Hwang In-beom vratio je stvari na početak desetak minuta kasnije, a potpuni preokret donio je Hyeon-gyu Oh pogotkom u 80. minuti.

Susret u Guadalajari ostat će zapamćen i po povijesnom rekordu češkog izbornika Miroslava Koubeka. Sa 74 godine i devet mjeseci postao je najstariji izbornik koji je ikada vodio reprezentaciju na svjetskim prvenstvima, nadmašivši dosadašnji rekord koji je držao Južnoafrikanac Hugo Broos.

Korejci dominirali prije poluvremena

Iako u prvih 45 minuta nije bilo pogodaka, Južna Koreja ostavila je bolji dojam. Momčad je kontrolirala posjed i stvarala opasnije situacije pred protivničkim golom. Kang-in Lee zaprijetio je udarcem iz daljine već u ranoj fazi utakmice, dok je najveću priliku propustio Son Heung-min neposredno prije odlaska na poluvrijeme.

Češka se uglavnom oslanjala na duge lopte i prekide, no nije uspijevala ozbiljnije ugroziti korejsku obranu pa se na poluvrijeme otišlo bez pogodaka.

Dramatičan nastavak i veliki preokret

Početak drugog dijela ponovno je pripao Korejcima. Vratar Matěj Kovář istaknuo se s nekoliko važnih obrana, uključujući pokušaje Hwanga i Leeja, a zaustavio je i Sona u situaciji jedan na jedan.

Unatoč pritisku suparnika, Češka je prva pronašla put do mreže. Krejči je nakon ubačaja Vladimira Coufala pogodio za vodstvo i tako donio svojoj reprezentaciji prvi pogodak na svjetskim prvenstvima još od 2006. godine.

No, Južna Koreja nastavila je napadati. Izjednačenje je stiglo u 67. minuti kada je Hwang In-beom odlično reagirao nakon dubinske lopte Kang-in Leeja te preciznim završetkom svladao Kovářa.

Češka je nakratko pomislila da je vratila prednost, ali je pogodak Tomáša Součeka poništen zbog zaleđa. Nedugo zatim stigla je kazna. Hwang je probio desnu stranu i poslao oštar prizemni centaršut, a Hyeon-gyu Oh iz neposredne blizine zabio za 2:1.

U završnici su Česi krenuli po izjednačenje, no korejski vratar Kim Seung-gyu sačuvao je pobjedu obranama nakon pokušaja Adama Hložeka i Michala Sadíleka. Južna Koreja tako je zaključila susret velikim preokretom i važnim trijumfom na svjetskoj smotri.