Tragedija u Dalmaciji! 24-godišnji motociklist smrtno stradao

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila jučer, 23. kolovoza, oko 23:10 sati na državnoj cesti D-8 u Šibeniku, smrtno je stradao 24-godišnji vozač motocikla.

Prema informacijama policije, do nesreće je došlo kada vozač motocikla šibenskih registracijskih oznaka, u oštrom lijevom nepreglednom zavoju, nije prilagodio brzinu. Motocikl je potom izgubio nadzor, prešao na šljunčanu površinu i udario u parkirano osobno vozilo zagrebačkih registarskih oznaka, vlasništvo tvrtke za najam vozila iz Velike Gorice. Nakon toga motocikl je udario u betonski zid, a sam vozač je preminuo na mjestu događaja.

Policija nastavlja s utvrđivanjem svih okolnosti nesreće

Od siline udarca, motocikl se odbio i udario u donji zadnji lijevi dio osobnog vozila talijanskih registarskih oznaka. Zbog nesreće, promet od čvora Rokići do čvora Meterize bio je u potpunosti zatvoren od 23:15 do 00:55 sati, a vozila su preusmjeravana alternativnim pravcima.

O svemu će biti izvješteno nadležno državno odvjetništvo u Šibeniku, dok policija nastavlja s utvrđivanjem svih okolnosti nesreće.