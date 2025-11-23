Tragedija u cirkusu: Tijekom izvedbe Globusa smrti poginuo akrobat

Oduševljenje mnoštva gledatelja u Napulju brzo se pretvorilo u užas kada je u cirkusu Imperial Royal život izgubio 26-godišnji akrobat.

Trojice motociklista su u jednom od najvećih i najstarijih putujućih cirkusa u Europi izvodila trikove kada je jednom od njih vozilo proklizalo, a druga dvojica nisu uspjela izbjeći sudar.

Do nesreće je došlo u petak navečer u Napulju, dok su motociklisti kružili unutar velike metalne kugle tijekom izvedbe "Globusa smrti". Predstava se odvijala u mraku, a vidjela su se samo LED svjetla na kostimima trojice motociklista.

Čileanski akrobat (26) izgubio je kontrolu nad motorom i naglo pao u središte metalne konstrukcije. Druga dvojica motorista, 43-godišnji Meksikanac i 43-godišnji Kolumbijac, pokušali su ga izbjeći, no prostor je bio premalen pa sudar nije bilo moguće spriječiti, izvještava Wanted in Rome.

Mladi 26-godišnjak je u nesreći poginuo, a meksički akrobat prevezen je u bolnicu u kritičnom stanju. Kolumbijski motociklist nije zadobio teže ozljede. Policija trenutačno prikuplja videosnimke gledatelja iz dvorane, a razgovarala je i sa svjedocima, piše Dnevnik.

Incidente mortale a Sant'Anastasia,Napoli dove uno spettacolo acrobatico dell'Imperial Royal Circus si è trasformato in tragedia.Due motociclisti professionisti si sarebbero scontrati durante un numero acrobatico. Uno dei due stuntman è morto a causa delle gravi ferite riportate. pic.twitter.com/sEri8PhzZ9 — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) November 21, 2025