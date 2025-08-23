Tragedija u Amsterdamu: 17-godišnja Lisa izbodena na putu kući, osumnjičen tražitelj azila

Tražitelj azila uhićen je zbog sumnje na ubojstvo 17-godišnje Lise, za koju se vjeruje da je smrtno izbodena dok se u ranim jutarnjim satima u srijedu biciklom vraćala kući iz izlaska u Amsterdamu.

Na konferenciji za novinare u Amsterdamu, glavni tužitelj René de Beukelaer priopćio je da je uhićen 22-godišnji muškarac, stanovnik COA centra za azilante u glavnom gradu, piše Dutch News.

Sumnjiči ga se za ubojstvo mlade studentice iz Abcoudea te za silovanje žene u Amsterdamu tjedan dana ranije.

Također je povezan s još jednim napadom na ženu u Amsterdamu 10. kolovoza. Šef policije Peter Holla rekao je da se u početku mislilo da je riječ o pokušaju pljačke, ali sada policija pretpostavlja da je motiv bio seksualne prirode.

Na konferenciji za novinare, zajedno s gradonačelnicom Amsterdama Femke Halsema i gradonačelnicom Ouder-Amstela Susanne de Roy, pozvali su sve svjedoke napada na maloljetnicu – imenovanu samo kao Lisa – da se jave policiji.

Nakon večeri s prijateljima u središtu Amsterdama, Lisa je planirala oko 3.30 ujutro krenuti kući u Abcoude na svom električnom biciklu, rutom kojom je često išla. Pozvala je 112 u pomoć, no kada ju je policija pronašla – na obali uz Holterbergweg, blizu stadiona Johan Cruijff Arena – već je preminula od ubodnih rana, uključujući i u vrat.

De Beukelaer je rekao da tragovi upućuju na istu osobu, tražitelja azila smještenog u COA centru, koji je prethodnog dana uhićen kao osumnjičenik za ranije silovanje. „Na temelju rezultata istrage imamo ozbiljnu sumnju da je riječ o jednom te istom osumnjičeniku“, rekao je.

„Mislimo da je uhićeni osumnjičenik bio umiješan i u treći incident… pokušaj seksualnog napada. Željeli smo to što prije objaviti jer svakoga dana vidimo i čujemo koliko su ljudi pogođeni i uplašeni.“

„Užasno“

Gradonačelnica Halsema izjavila je da je ubojstvo „užasno i neoprostivo“ te da će biti uvedene dodatne mjere kako bi se zaštitile Nizozemke od nasilja. „Kao gradonačelnicu, ali i kao ženu i majku, protekli tjedan mi je sledio srce“, rekla je. „Ali bila sam i ljuta… Tisuće žena sada s pravom traže da im se vrati noć.“

Dodala je kako žene trebaju moći slobodno živjeti svoj život bez straha. „Ono što bi trebalo biti samo po sebi razumljivo – sigurnost žena i djevojaka – više nije samo po sebi razumljivo. To je sramota za naše društvo.“

Nisu objavljeni dodatni detalji o nacionalnosti osumnjičenika, koji će u ponedjeljak imati preliminarno ročište na kojem će mu biti pročitane glavne optužbe za ubojstvo i silovanje.