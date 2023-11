TRAGEDIJA NA VEČERNJOJ MISI U crkvi punoj vjernika i pred očima supruge preminuo 71-godišnjak

Velika tragedija dogodila se u subotu u koprivničkoj crkvi Sv. Nikole biskupa, gdje je za vrijeme večernje mise preminuo stariji muškarac.

Kako su za Podravski.hr ispričali očevici, nesretnik se neposredno prije početka mise, desetak minuta prije 18 sati, počeo gušiti i gubiti svijest, a da tragedija bude još veća, sve to pred očima supruge te prepune crkve vjernika, među kojima su bila i djeca.

– Najednom je počeo kašljati i krkljati, nije mogao doći do zraka, supruga se odmah uspaničila, počela je vikati „Ivica, Ivica”, a i ostali koji su se nalazili u blizini priskočili su u pomoć. Odmah su donijeli vodu, no on se već srušio i prestao disati. Polegli su ga na stolce, davali umjetno disanje, masirali srce, no bezuspješno – ispričala je svjedokinja nemilog događaja.

Kaže kako je odmah pozvana hitna pomoć, koja je došla u roku pet minuta. Kasnije je došla i policija.

– Reakcija hitne bila je stvarno brza. Oživljavali su ga pred svima gotovo jedan sat, ali nažalost, već je bilo kasno. Nakon nekog vremena došla je i policija, no spasa mu nije bilo, mogli su samo konstatirati smrt – rekla je sugovornica Podravski.hr, koja je htjela ostati anonimna.

Crkva je bila prepuna vjernika

Napomenula je da je šok bio velik, jer je crkva bila prepuna vjernika, a gotovo nitko nije iz nje izašao za vrijeme drame koja se odvijala.

– Svi su gledali što se događa, svi su htjeli pomoći, ali sve je bilo uzalud. Supruga je vriskala, župnik Tomislav Petrić bio je sav izbezumljen, svi smo bili u šoku i izvan sebe. Mnogi su i plakali. Velika tragedija, što drugo reći – ispričala nam je gospođa koja ovako nešto u životu nije doživjela.

Kako doznaje Podstravski.hr, nakon drame spašavanja, koja je trajala gotovo jedan sat, misa je, ipak, održana, ali trajala je kraće nego inače.

Da je riječ o prirodnoj smrti potvrdili su im i iz PU koprivničko-križevačke, uz dodatak da je preminuli imao 71 godinu.