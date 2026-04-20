Čudesna 12-godišnjakinja oduševila Split: Lana Bedek osvojila glavnu titulu na prvom međunarodnom Rubik’s spektaklu

Ovog vikenda u sportskoj dvorani Osnovne škole Skalice održano je prvo službeno WCA natjecanje u brzom slaganju Rubikove kocke pod nazivom Split Open. Riječ je o međunarodnom natjecanju koje je okupilo šezdesetak natjecatelja iz 12 država svijeta, a među sudionicima su bila i brojna poznata imena hrvatske i europske speedcubing scene. Na natjecanju je nastupila većina najboljih hrvatskih speedcubera, kao i troje osvajača medalja s europskih i svjetskih prvenstava u speedcubingu, čime je Split Open već u svom prvom izdanju potvrdio ozbiljan međunarodni karakter.

Zapaženi nastupi dalmatinskih predstavnika

Među najuspješnijim predstavnicima Splitsko-dalmatinske županije istaknuli su se Bartul Marušić iz Solina, koji je osvojio četvrto mjesto u disciplini Skewb, zatim Pave Bošković iz Splita u disciplini Pyraminx, kao i Petar Radović iz Vinišća, koji je u svom tek drugom WCA nastupu izborio finale glavne discipline, klasične 3x3x3 Rubikove kocke.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Od ostalih dalmatinskih predstavnika treba izdvojiti i Tonija Sekulu, koji je bio drugi u disciplini 3x3x3 jednoručno, te Mare Vivien Puljić, koja je u istoj disciplini osvojila treće mjesto. Uspješan nastup imao je i Dmitro Kačanov, koji je do trećih mjesta stigao u disciplinama Square-1 i Megaminx.

Najuspješniji sudionici natjecanja bili su Irac Ciaran Behan, višestruki osvajač medalja na europskim i svjetskim prvenstvima, zatim Finac Niko Ronkainen, bivši europski i svjetski prvak u disciplini Sat, te Poljak Wojciech Szatanowski, osvajač medalje na europskom prvenstvu.

Posebno se istaknuo i Jakov Srečković, višestruki hrvatski rekorder, koji je na ovom natjecanju postavio novi hrvatski rekord u disciplini 4x4x4.

Lana Bedek pobjednica glavne discipline

U glavnoj disciplini natjecanja, klasičnoj 3x3x3 Rubikovoj kocki, pobijedila je dvanaestogodišnja Lana Bedek iz Zagreba, aktualna hrvatska rekorderka po prosjeku u toj disciplini. Drugo mjesto pripalo je Poljaku Wojciechu Szatanowskom, dok je treći bio Talijan Riccardo Fiumefreddo.

Od ostalih hrvatskih natjecatelja do postolja su stigli Erin Pernar, koji je osvojio drugo mjesto u Megaminxu, te Bruno Ivančić, koji je bio drugi u Square-1 i treći u disciplini 4x4x4.

Nova natjecanja već u svibnju

Udruga Speedcubing Hrvatska nastavlja s redovnim aktivnostima te već najavljuje nova natjecanja. Prvo sljedeće održat će se 17. svibnja u Zagrebu, a uključivat će discipline velikih kocaka, Sat, Square-1 te višestruko slaganje naslijepo Rubikove kocke 3x3x3.

Potpuni rezultati natjecanja dostupni su OVDJE