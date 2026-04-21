Više od 180 djece i mladih nastupit će u najstarijem javnom kazalištu Europe

Dramski studio mladih Hvar treći put zaredom ponosni je domaćin Susreta profesionalno vođenih kazališta za djecu i mlade Hrvatskog centra ASSITEJ, čije će se 28. izdanje održati od 26. do 29. travnja 2026. godine u hvarskom kazalištu.
U suradnji s Hrvatskim centrom ASSITEJ, Gradom Hvarom i Javnom ustanovom u kulturi HVAR 1612., 28. Susret donosi umjetnost djece i mladih u inspirativan prostor najstarijeg javnog kazališta Europe, u jedinstvenom otočnom ambijentu.
I ove godine Susret okuplja gotovo 200 sudionika, među kojima je više od 180 djece i mladih, koji će tijekom četiri dana izvesti 11 predstava. Festival pruža mladim talentima priliku za nastup, razmjenu iskustava te daljnji razvoj svojih kazališnih vještina.
Na ovogodišnjem Susretu sudjelovat će kazališne skupine iz cijele Hrvatske, uključujući:
- Kazalište lutaka Zadar
- Kazališni studio mladih HNK u Varaždinu
- Dramski studio Dada KD Pinklec
- Glumački studio Kazališta Playdrama Split
- Dramski studio „Ivana Jelić“ HNK Šibenik
- Teatar Tirena
- Učilište ZKM-a „Zvjezdana Ladika“
- Dramski studio mladih Hvar
- Bjelovarsko kazalište
- Max Teatar
Tijekom festivala prosudbeno povjerenstvo, sastavljeno od stručnjaka iz područja kazališta i dramskog odgoja, odabrat će najbolje radove u dvije kategorije: Najbolji dramsko-pedagoški rad (nagrada „Zvjezdana Ladika“) i Najbolja predstava u cjelini.
ASSITEJ je međunarodna organizacija koja okuplja kazališta za djecu i mlade iz cijelog svijeta. Hrvatski centar ASSITEJ osnovan je 1996. godine, a danas okuplja 37 profesionalnih kazališta, 22 dramska studija i 5 individualnih članova. Dramski studio mladih Hvar, koji je prije dvije godine proslavio 30 godina djelovanja, član je ASSITEJ-a od samih početaka.
Festival predstavlja izuzetnu priliku za daljnji razvoj kazališne scene za djecu i mlade u Hrvatskoj i šire, a njegovim domaćinstvom Hvar uspješno povezuje svoju bogatu kazališnu tradiciju sa suvremenim dramskim izričajem.