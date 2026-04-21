„Glas Hind Rajab“ na „Mistu za film“

Večeras (20. 4. 2026.), u Rodilištu kulture (Sinj, Petrovac 2), u sklopu programa Misto za film, prikazuje se igrani film "Glas Hind Rajab" (Sawt Hind Rajab, drama, Tunis, Francuska, SAD, 2025, režija: Kaouther Ben Hania).

Projekcija počinje u 20 sati, a ulaz je slobodan.

29. siječnja 2024. Volonteri palestinskog Crvenog polumjeseca zaprimaju hitan poziv: šestogodišnja djevojčica Hind Rajab zarobljena je u automobilu pod paljbom u Gazi i moli za spašavanje. Dok je pokušavaju zadržati na liniji, čine sve što mogu kako bi joj poslali kola hitne pomoći.

Redateljica Kaouther Ben Hania, dvaput nominirana za nagradu Oscar (Četiri kćeri, Čovjek koji je prodao svoju kožu), donosi film snimljen prema istinitim događajima koristeći stvarne audio snimke koje su obišle svijet u siječnju 2024. godine.

Film je svjetsku premijeru imao u natjecateljskom programu festivala u Veneciji, gdje je dobio Veliku nagradu žirija i dosad najduže zabilježene ovacije na nekom filmskom festivalu, od preko 23 minute. Prikazan je i nagrađen na brojnim drugim svjetskim festivalima te je bio tuniski kandidat za Oscara za najbolji međunarodni igrani film.

Film su kao koproducenti podržali i svjetski poznati glumci i redatelji: Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Alfonso Cuarón i Jonathan Glazer.

Program Misto za film u 2026. godini sufinancira se sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Grada Sinja. Dio je SKUP-ova godišnjeg programa ‘Kultura u zaleđu’ koji se financira iz sredstava podrške Zaklade ‘Kultura nova’. Rad udruge SKUP sufinancira se sredstvima Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.