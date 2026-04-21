Split domaćin važnog turističkog susreta: U Dalmaciju stižu vodeći američki agenti specijalizirani za premium putovanja

U hotelu Cornaro u Splitu jutros je predstavljen međunarodni turistički projekt Amazing Dalmatia Experience (ADE), događanje koje bi dodatno moglo osnažiti poziciju Dalmacije na zahtjevnom američkom tržištu. Riječ je o inicijativi koja krajem travnja u Split dovodi vodeće američke agente i turoperatore specijalizirane za turizam posebnih interesa, odnosno goste koji traže autentična, ekskluzivna i sadržajna iskustva.

Na konferenciji za medije o važnosti ovog događanja govorili su Ivana Vladović, direktorica Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Leila Krešić Jurić, direktorica Predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Sjevernoj Americi, te Jurica Glavina, predstavnik HIT Dalmatia DMC-a.

Kako je pojasnio Jurica Glavina, u Dalmaciju stiže odabrana skupina američkih agenata s vrlo jasnim ciljevima.

"Riječ je o skupini od 20 agenata koji dolaze u Split i Dalmaciju s dva glavna cilja – upoznati destinaciju i razviti poslovnu mrežu s lokalnim pružateljima turističkih usluga. U sklopu programa organizirana su i dva poslovna događanja, a oba su osmišljena s vrlo konkretnom namjenom", istaknuo je Glavina.

Iz Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije poručeno je kako ovakav interes nije slučajan, nego je rezultat dugogodišnjeg usmjerenja prema turizmu veće dodane vrijednosti.

"Već godinama gradimo smjer prema kvalitetnom turizmu. Ne želimo biti supermarket, nego boutique destinacija. Naš je cilj pokazati Dalmaciju onakvom kakva doista jest, ali pritom očuvati kvalitetu prostora i ponude. Želimo goste koji ostaju dulje, obilaze cijelu regiju i traže autentična iskustva", kazala je Ivana Vladović.

Naglasila je i konkretne pokazatelje rasta interesa američkih gostiju za Dalmaciju.

"Prošle godine ostvarili smo oko 300 tisuća dolazaka i 900 tisuća noćenja gostiju iz SAD-a, što predstavlja rast od 15 do 16 posto. Ove godine već sada bilježimo 20 posto više dolazaka u istom razdoblju, odnosno oko 40 tisuća gostiju, a glavni dio sezone tek je pred nama", rekla je Vladović.

Dodala je i kako unatoč globalnim gospodarskim neizvjesnostima očekivanja za ovu sezonu ostaju optimistična, osobito kada je riječ o gostima više platežne moći.

"Oni koji imaju financijske mogućnosti neće odustati od putovanja, dok bi ostali mogli biti nešto oprezniji. Hrvatska se ionako obraća upravo premium segmentu tržišta i zato očekujem dobru sezonu", poručila je Leila Krešić Jurić.

Dolazak američkih agenata i turoperatora specijaliziranih za turizam posebnih interesa dodatna je potvrda da Dalmacija na stranom tržištu sve snažnije učvršćuje status destinacije autentičnih i premium doživljaja. Upravo bi takvo pozicioniranje u budućnosti moglo još više ojačati interes gostiju veće platežne moći.