Tragedija na skijalištu popularnom među Dalmatincima

Na skijalištu Savin kuk, na Durmitoru, jučer je poginuo njemački državljanin dok je njegova supruga ozlijeđena. Nakon jučerašnje tragedije, predsjednik Općine Žabljak, Radoš Žugić uputio je brzojav sućuti njemačkom veleposlaniku u Crnoj Gori u kojem navodi da "nadležni organi poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se u potpunosti rasvijetlile okolnosti nesreće".

Do tragedije je došlo proklizavanjem košare žičare na ovom skijalištu popularnom i među stanovnicima Dubrovnika. Nakon očevida, državno odvjetništvo u Pljevljima oglasilo se priopćenjem u kojem navode kako će po izvršenim vještačenjima biti utvrđen uzrok nesreće, pišu Vijesti.me.