Tragedija na Madeiri: Preminuo istaknuti hrvatski znanstvenik i planinar Hrvoje Gold: "Njegov odlazak nenadoknadiv je gubitak"

Dana 18. ožujka 2026., tijekom planinarenja na Madeiri, tragično je preminuo prof. dr. sc. Hrvoje Gold, pročelnik Komisije za planinarske putove Hrvatskog planinarskog saveza i predsjednik Hrvatskog planinarskog društva Vihor.

Vijest o njegovoj smrti objavio je Hrvatski planinarski savez, istaknuvši da je riječ o nenadoknadivom gubitku za planinarsku zajednicu u Hrvatskoj.

Dugogodišnja znanstvena i akademska karijera

Hrvoje Gold rođen je 13. studenoga 1951. u Zagrebu. Diplomirao je 1974., a magistrirao 1979. na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, današnjem Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Doktorirao je 1994. na Fakultetu prometnih znanosti disertacijom o sigurnosti prometa primjenom inteligentnih informacijsko-komunikacijskih modula.

Svoju profesionalnu karijeru započeo je na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu, gdje je radio od 1974. do 1982., nakon čega prelazi na Fakultet prometnih znanosti, na kojem ostaje do umirovljenja 2018. godine. Od 2004. bio je redoviti profesor.

Predavao je kolegije iz područja umjetne inteligencije, sustava prividne stvarnosti u prometu i prometnih geoinformacijskih sustava. Obnašao je niz važnih funkcija – bio je predstojnik Zavoda za inteligentne transportne sustave u dva mandata, osnivač Laboratorija za inteligentne transportne sustave, prodekan za znanost i vanjsku suradnju te dekan Fakulteta prometnih znanosti od 2014. do 2018. godine.

Profesionalno se bavio inteligentnim transportnim sustavima, transportnom logistikom, upravljanjem prometnim tokovima i razminiranjem. Autor je knjiga „Informatika u prometnom inženjerstvu 1“ i „Elementi i sklopovi telekomunikacijskih uređaja“, a sudjelovao je u brojnim znanstvenim projektima.

Bio je i osnivač Udruge Inteligentni transportni sustavi Hrvatska te aktivan član i predsjednik Znanstvenog vijeća Hrvatskog centra za razminiranje.

Više od pola stoljeća predan planinarstvu

Uz znanstveni rad, Hrvoje Gold bio je iznimno aktivan u planinarstvu, kojem se posvetio još od 1970-ih godina pa sve do posljednjeg dana života.

U Hrvatskom planinarskom društvu Vihor djelovao je kao vodič, markacist, član uprave i predsjednik. Dug niz godina sudjelovao je u uređivanju planinarskih objekata na Kapelskom planinarskom putu te kontinuirano doprinosio radu Odbora Kapelskog planinarskog puta.

U Hrvatskom planinarskom savezu ostavio je dubok trag kroz rad u Komisiji za planinarske putove. Bio je pokretač i sudionik brojnih projekata, među kojima se posebno ističe razvoj Registra planinarskih putova.

U protekle četiri godine sudjelovao je u osmišljavanju i provedbi projekata „Sigurna i održiva planinarska infrastruktura“, u okviru kojih je uređeno više od 4200 kilometara planinarskih putova te postavljeno više od 3000 standardiziranih putokaznih ploča.

Inovacije i međunarodni angažman

Gold je aktivno sudjelovao u izradi planinarskih zemljovida i web portala sigurnestaze.hr, a za razvoj planinarstva koristio je napredna tehnološka rješenja, uključujući baze podataka, virtualnu stvarnost i umjetnu inteligenciju.

Kao markacist instruktor vodio je brojne tečajeve i seminare, a osobno je sudjelovao u desetcima akcija uređivanja planinarskih putova diljem Hrvatske.

Bio je član Ekspertne skupine Europskog planinarskog saveza za planinarske putove te je održao zapažena predavanja na europskim konferencijama – 2024. u Parizu i 2025. u Macugnagi.

Brojna priznanja i poštovanje zajednice

Za svoj doprinos razvoju planinarstva primio je niz priznanja Hrvatskog planinarskog saveza, uključujući brončani, srebrni i zlatni znak, plaketu HPS-a te godišnju nagradu za najbolji doprinos markacističkoj djelatnosti 2023. godine.

– Isticao se neizmjernim entuzijazmom kojim se posvećivao rješavanju svih zadataka i izazova te je uživao veliku naklonost i poštovanje među planinarima u Hrvatskoj i inozemstvu – navode iz HPS-a.

Na kraju, iz Hrvatskog planinarskog saveza uputili su izraze sućuti obitelji, prijateljima i svima koji su poznavali Hrvoja Golda, čiji će doprinos planinarstvu i znanosti ostati trajno zapamćen.