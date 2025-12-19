Tragedija na Kupresu: Iznenada preminuo bivši načelnik Perica Romić (41), iza njega ostalo petero djece

U 41. godini života, u četvrtak je preminuo Perica Romić, bivši načelnik Općine Kupres, doktor veterinarske medicine i zootehničkih znanosti te istaknuti gospodarstvenik u području uzgoja ovaca i proizvodnje sira.

Povodom njegove prerane smrti, Općina Kupres proglasila je subotu, 20. prosinca 2025. godine, Danom žalosti na području općine. Dan žalosti obilježit će se spuštanjem zastava na pola koplja na zgradi Općine Kupres, kao i na zgradama javnih poduzeća i ustanova kojima je osnivač Općina Kupres.

Perica Romić rođen je 16. prosinca 1984. godine u Kupresu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2020. godine doktorirao na Agronomsko-prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Tijekom profesionalnog i javnog djelovanja bio je prepoznat kao stručnjak i poduzetnik koji je dao značajan doprinos razvoju lokalne zajednice i poljoprivrede.

Iza Perice Romića ostali su supruga i petero djece, kojima su u ovim teškim trenucima upućene brojne riječi sućuti iz Kupresa i šire zajednice.

Njegova prerana smrt duboko je potresla obitelj, prijatelje, suradnike i sve koji su ga poznavali.