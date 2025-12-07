Tragedija kod Krete: U prevrtanju čamca poginulo najmanje 18 migranata

Najmanje 18 migranata koji su pokušavali prijeći Sredozemno more u gumenom čamcu poginulo je kada se prevrnuo južno od otoka Krete, priopćile su grčke vlasti u subotu.

Polupotopljeni čamac lociran je u subotu od strane turskog trgovačkog broda koji je prolazio, priopćile su vlasti. Dvoje preživjelih je spašeno, a spasilačka operacija kako bi se pronašlo još migranata je u tijeku.

Grčka je glavna ulazna točka u Europsku uniju za ljude koji bježe od sukoba i siromaštva na Bliskom istoku, u Africi i Aziji, a smrtonosne nesreće su česta pojava. Kratko, ali opasno putovanje od turske obale do obližnjih grčkih otoka u gumenim čamcima ili malim čamcima, često u lošim uvjetima, nekada je bila glavna ruta sve dok povećane patrole i navodna potiskivanja nisu smanjila pokušaje prelaska. Posljednjih mjeseci dolasci iz Libije na Kretu su naglo porasli.

Vlasti još nisu utvrdile odakle je čamac došao.

U potrazi sudjeluju brod i zrakoplov europske granične agencije Frontex, helikopter grčke obalne straže i tri trgovačka broda.