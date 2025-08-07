Traga se za 42-godišnjim Goranom: Nestao u srijedu, od tada mu se gubi svaki trag!

Požeško-slavonska policija traga za 42-godišnjim Goranom Vukajlićem, koji je u srijedu napustio svoj dom u Novoj Ljeskovici kraj Požege i od tada mu se gubi svaki trag.

Visok je 173 centimetra, ima kestenjastu kosu i smeđe oči te je srednje tjelesne građe.

- U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi molimo vas da obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovete na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr - poručili su iz policije.