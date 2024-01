Tradicionalni zimski uspon na Konj: Pogledajte čarobne prizore sa snijegom prekrivene planine

Planinarsko društvo Jelinak ove godine slavi 25. godišnjicu aktivnog rada koje će obilježiti kroz tri tradicionalne planinarske manifestacije. Prva od tri je prvi ovogodišnji snježni susret koji je održan u subotu 20. siječnja 2024. godine. PD "Jelinak". Potom je u subotu održan najveći i najatraktivniji zimski uspon u Dalmaciji, a i šire, na Kamešnicu – vrh Konj 1856 m/nv.

Tim povodom oglasio se PD Jelinak Trilj na Faceboku:

- Kao i dosadašnjih godina, naš tradicionalni zimski uspon okupio je mnoge planinarske zaljubljenike željne zimskih uvjeta. No, čini se da nas i nebo voli, jer nam je nakon dužeg oklijevanja, baš pred sam uspon podarilo prave zimske uvjete.

Na samom skloništu Sv. Mihovil, kojeg su naši vrijedni članovi pripremili za sudionike okupilo je oko 200 ljudi. Njih čak 155, pod vodičkom palicom Ante Romca, starom stazom kroz šumu, uputilo se na Konja, dok su se ostali zadržali na skloništu ili prošetali do Umca i Kruga.

Ova staza do vrha splet je raznovrsnog terena, i šuma je bila štit od naleta vjetra, no čim se izišlo iz šume, udari bure bili su neumoljivi. Svejedno, pod punom opremom, stigli smo do vrha!

Po povratku sudionike smo dočekali okrijepom u vidu čaja i kave te neizostavnog predsjednikovog graha.

Hvala svim sudionicima što su nam se još jednom pridružili na ovom našem tradicionalnom usponu, a bilo vas je iz svih krajeva ljepe naše i BIH.

Hvala vodičima Ante Romac, pomoćnima iz PD Jelinak, NOPD Koćari i PD "sveti Jakov-Bitelić" Dinara. Također, hvala HGSS Stanica Split - Ispostava Sinj što je bila uz nas i brinula o sigurnosti sudionika. A naravno i jedno veliko Hvala našim članovima na pomoći u organizaciji i ostvarenju ovog nam dragog događaja. Veliko hvala i svim sponzorima: Grad Trilj, Frizerski salon Tonći, Caffe Bar Latina, Caffe bar kodeks, FIVE lounge & bar i Matic prom-Sinj - objavili su iz PD Jelinak Trilj.

