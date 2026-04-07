Tradicionalni Uskrsni koncert KU Putalj oduševio kaštelansku publiku

U Kulturnom centru u Kaštel Lukšiću sinoć je održa tradicionalni Uskrsni koncert Kulturno-umjetničkog društva Putalj, koji se svake godine organizira u blagdanskom razdoblju i okuplja brojne ljubitelje folklorne baštine. Riječ je o jednom od prepoznatljivijih događanja u lokalnoj zajednici, koji kroz pjesmu, ples i glazbu donosi presjek tradicijskog bogatstva različitih hrvatskih krajeva.

Ovogodišnji program bio je raznolik i dinamičan, a otvorili su ga najmlađi članovi društva izvedbama dječjih igara, pjesama i plesova Međimurja. Njihova razigranost i sigurnost na pozornici odmah su uspostavili topao kontakt s publikom.

Poseban segment večeri činila je koreografija „S otoka koralja“, u izvedbi kombinirane skupine sastavljene od najmlađih članova prvog ansambla i najstarijih članova dječjeg ansambla. Upravo ovakav pristup pokazuje sustavan rad društva na prijelazu mladih folkloraša iz dječjeg u odrasli ansambl, čime se osigurava kontinuitet i stabilnost izvođačkog sastava.

Publika je s osobitim zanimanjem pratila i premijernu izvedbu koreografije „Bali o’ Šolte“. Ova točka osmišljena je s ciljem očuvanja pjesama i plesova otoka Šolte, a njezina premijera dodatno je obogatila program večeri, naglašavajući važnost njegovanja otočne tradicije.

Jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri bila je dječja koreografija „Bećar Roko“, koja je nagrađena najglasnijim ovacijama publike. Uz razigranu i uvježbanu izvedbu mladih plesača, posebnu dimenziju dala je i glazbena pratnja u kojoj su, uz iskusne svirače, sudjelovali i članovi škole gitare i tambure, čime je dodatno istaknuta međugeneracijska povezanost unutar društva.

Tijekom večeri publika je imala priliku vidjeti i čuti bogatstvo folklorne tradicije različitih krajeva – od Međimurja i Jezera na otoku Murteru, preko Zlarina i Šolte, pa sve do Slavonije, Baranje i Turopolja. Raznolikost nošnji, plesnih stilova i glazbenih izričaja pridonijela je dojmu cjelovitog i pažljivo osmišljenog programa.

Završnica koncerta pripala je koreografiji „U ravnom Turopolju“, koja je donijela raskoš boja narodnih nošnji i dinamične, brze plesne korake koji su ispunili cijelu pozornicu. Snažna energija izvođača i vizualni dojam ostavili su upečatljiv završetak večeri.

Uskrsni koncert KUD-a Putalj i ove je godine potvrdio svoju vrijednost kao događaj koji uspješno spaja tradiciju, edukaciju i scensku izvedbu, ostavljajući snažan dojam na publiku i potvrđujući važnost očuvanja folklorne baštine.