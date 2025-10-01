Tradicionalni lignjolov vraća natjecanje i humanost u Kaštela

Uloviti lignju, kažu poznavatelji, pruža pravo zadovoljstvo, a priliku za zadovoljstvo i ogledati se s drugim lignjolovcima imat će svi zainteresirani jer PŠK Srdela iz Kaštel Starog i ove godine organizira tradicionalni lignjolov, mali i veliki koji će se održati. 3. listopada, odnosno 4. listopada u Kaštel Starom.

Dječji lignjolov počinje ovog petka u 16:30 sati kad će djeca isploviti u kaštelanski kanal, a povratak se očekuje oko 19 sati. Dok se čeka povratak djece iz lova, na portu u Kaštel Starom organizirano je natjecanje u spravljanju brudeta, a posjetitelje očekuju i pečene srdele. Za glazbeni dio manifestacije zaslužna je klapa Partenca.

Subota je rezervirana za veliki lignjolov, kad natjecatelji u 16:30 sati isplovljavaju iz kaštelanskog porta, a povratak natjecatelja očekuje se oko 21 sat. Tad se pristupa vaganju ulova te proglašenju pobjednika.

Ovaj lignjolov ima natjecateljski karakter, a za najbolje lignjolovce osigurane su i vrijedne nagrade. Lignjolov je i humanitarnog karaktera, pa svi prihodi od prodaje lutrije idu za udrugu Naša dica.

Prijave za lignjolov su još u tijeku svaki dan od 18 do 20 sati u prostorijama PŠD Srdela ili na broj tel. 095/ 562 9130.