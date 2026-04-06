Tradicija se nastavlja: Rozga 17. godinu zaredom nastupila za Uskrs u Vanilli

Jelena Rozga i ove je godine nastavila svoju uskrsnu tradiciju u Splitu. Popularna pjevačica nastupila je u klubu Vanille, i to već 17. godinu zaredom.

Publika je i ovoga puta ispunila klub do posljednjeg mjesta, a večer je protekla uz njezine najveće hitove i odličnu atmosferu.

Poseban razlog za slavlje bila je i velika obljetnica – Rozga ove godine obilježava 30 godina karijere, što je dodatno podiglo emocije i energiju tijekom nastupa.

Na društvenim mrežama već su se pojavile brojne snimke i fotografije s koncerta, na kojima se vidi rasplesana publika i dobra atmosfera koja je obilježila uskrsnu večer u Splitu.

Rozga je još jednom pokazala zašto godinama drži status jedne od najpopularnijih domaćih izvođačica, a njezin nastup u Vanilli potvrdio je da ova tradicija ne gubi na snazi.