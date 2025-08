Tradicija koja traje: Melodije hrvatskog juga vraćaju se u Opuzen

U petak 8. kolovoza na opuzenskoj pjaci održava se Trideset i drugi festival zabavne glazbe Melodije hrvatskog juga Opuzen 2025, koji je zasigurno uz maraton lađa, najznačajniji događaj u ovom kraju. Iz godine u godinu sve je veći interes kako izvođača, tako i autora jer ove godine je na natječaj stigao iznimno veliki broj skladbi pa je zadatak za odabir najboljih bio dosta težak. Mogu iskreno reći da smo zadržali kvalitetu i mislim da je to zaista najvažnije. Tako ove godine imamo 26 pjesama koje kao i prethodnih godina odišu dalmatinsko-mediteranskim ugođajem jer su opuzenci inače poznati po klapskom pjevanju i vole taj timbar. Vrijedno je napomenuti da će festival i ove godine ugostiti preko 100 poznatih izvođača i autora (što je jako veliki broj umjetnika na jednom mjestu), a također daje mogućnost mladim debitantima da se i oni mogu kvalitetno predstaviti publici.

Za autore i izvođače predviđene su po tri nagrade stručnog ocjenjivačkog suda i publike, nagrada za najboljeg debitanta, najbolje stihove, te Grand Prix festivala kao i Nagrada za poseban doprinos Hrvatskoj glazbenoj kulturi. Dosadašnji nositelji te nagrade su Arsen Dedić, Tereza Kesovija, Meri Cetinić, Marko Perković – Thompson, Zorica Kondža, Đorđi Peruzović, Hrvoje Hegedušić, Oliver Dragojević, Ibrica Jusić, Peri Gotovcu, Đeli Jusiću i Teu Trumbiću. Ove godine tu nagradu festival će dodijeliti DUBROVAČKIM TRUBADURIMA.

Festival će s ponosom i ove godine uručiti nagradu koja nosi ime slavnoga tenora Vinka Coce, a koja se dodjeljuje pojedincima ili grupama koji na najbolji način predstavljaju najsjajnije autorske i pjevačke izdanke dalmatinskog izričaja.

Uspjeh svakog festivala tako i ovog potvrđuju pjesme koje ostanu i koje ljudi pjevaju u svim prigodama, pa se iskreno nadam da će i ove godine zasigurno biti takvih pjesama.

Neizbježno je spomenuti i pjesme koje su iznikle s ovog festivala: Oči boje levande – Pino i Denis, Zapuvala je bura – klapa Cambi, Božja arija – Davor Radolfi i klapa Maslina, Tri gitare – Tri tenora, Stare kuće – Johnny Gitara, Cvite moj – Marko Škugor, Pelješki dome – Viva i klapa Dingač, Zar ne vidiš da mi fališ – Boris Oštrić, Oprosti mi - Matko Jelavić, Povij me – klapa Cambi, Da mi nije moje dice – klapa Maslina, Za tebe učinija bi sve – klapa Cambi, Dobro ti bilo more – Tedi Spalato, Judi o' soli – Saša Jakelić, Vraćam se Dalmaciji – Vinko Coce, Čarolija – Zorica Kondža, Za tobon je zaplakalo vrime – Nenad Vetma, Uvijek sve ti oprostim – grupa Tutti Frutti, Ne traži od mene to - Saša Jakelić i Ana Opačak, Lijepa moja – klapa Maslina, Dome moj – Artemija Stanić i Zoran Bebić-Beba, Sve prolazi – Nenad Kero, Moja Dalma – Branko Medak i Nevena, Nisam sritna ja uz njega – Lidija Bačić, Romantičan od sebe – Tutti Frutti, Kada poklope se švere – Mješovita klapa Filip Dević, Dite s Jadrana – Zoran Bebič – Beba i Petar Radaić, Stina moga starog dide – Johnny Gitara i druge.

Dvostruki festivalski CD je izašao u izdanju Craotia recordsa.

Snimku festivala možete pogledati na HTV i CMC televiziji u odgođenom terminu i izravan prijenos na HRT radio Splitu i Dubrovniku 8.08. u 21h.

Direktor festivala: Zlatko Mustapić

Umjetnički direktor: Želimir Škarpona

Voditelji: Branko Uvodić i Nevena Mataga