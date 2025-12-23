Tour de force u Ghetto klubu u Splitu

Koncertni program do kraja godine

Ghetto klub objavio je raspored nastupa koji se nižu iz dana u dan, sve do samog kraja godine:

24.12. ELEKTRONIKSON

25.12. GRACIN duo

26.12. GDINJKO

27.12. SAX & LOOPS / BLASIP JONKA

28.12. PEACEFOOL SNYTE

29.12. FUSION POWER TRIO

30.12. DUST'N'BONES / VIDEOKRUG

Tko nastupa: Od elektronike 80-ih do fusiona i cover večeri

ELEKTRONIKSON je glazbeni projekt čiju kreativnu jezgru čine Josip Gruić i Ante Balov, oboje članovi trogirskog death metal benda Mesmera. Inspirirani su zvukom 80-ih, naročito dark/synth wave scenom, "a sve uz dozu humora i ironije, koji su nezaobilazni elementi njihovih otkačenih nastupa".

GRACIN je splitski kantautor Tomislav Gracin, koji iza sebe ima objavljena dva autorska albuma, "Mono" (2014) i "Dva" (2019), a "upravu je u procesu dovršavanja trećeg albuma". U kombinaciji s Franom Duilom izvest će u Ghetta pjesme s nadolazećeg albuma, "ali i neke stare pjesme".

GDINJKO su Branko Dragičević, Marijan Katić i Srđan Jeličić, koje znamo, između ostalog, iz projekata Kundyak Mezhie i Valentino Bošković. Za one koji ih ne znaju poruka je jasna: "ne znaju što propuštaju!"

Iza pseudonima BLASIP JONKA stoji Ivan Škvorc, glazbenik s velikim iskustvom – "od klasične glazbe, sviranja u bendovima, suradnji s raznim DJ-evima do vlastitih projekata u kojima kombinira elektroniku sa sviranjem uživo". Upravo takav projekt publika će imati priliku čuti u Ghetto klubu.

PEACEFOOL SNYTE svoju glazbu opisuju kao "rock/grunge/blues/psychedelic/ambiental". Nastupni album "Brand New Universe" objavili su 2024., a pred objavljivanjem su drugog albuma, pod radnim nazivom "Overload".

FUSION POWER TRIO čine Mirko Tijardović na gitari, Goran Slaviček - Salko na basu i Nikola Miljak na bubnjevima. Bend izvodi autorske stvari Mirka Tijardovića, "virtuoznog gitarista iz Argentine hrvatskih korijena, koji već neko vrijeme živi u Splitu". Njegova glazba ponajviše je inspirirana jazz fusion stilovima.

Za 30. prosinca najavljena je dvostruka večer: DUST N' BONES su GNR cover bend iz Splita, a istu večer kao predgrupa nastupit će također splitski sastav VIDEOKRUG.