Close Menu

TOTALNI KAOS U PODSTRANI Pogledajte što se dogodi jer se vozači ne pridržavaju nove regulacije, stigla i policija

VIDEO Ovo je strašno

Svi oni koji prometuju kroz Podstranu neka pripaze jer Podstrana uvodi novu privremenu regulaciju prometa u razdoblju od 15. kolovoza do 15. studenog 2025. godine.

VOZAČI, OPREZ! Od sutra nova privremena regulacija prometa u Podstrani

Ova promjena odnosi se na određene ulice koje će u navedenom razdoblju biti pretvorene u jednosmjerne, a uvodi se kako bi se poboljšala sigurnost svih sudionika u prometu, te podigla kvaliteta života stanovnika u navedenim naseljima.

Kako smo već pisali, vozači negoduju zbog nove prometne regulacije, zbog koje, kako nam kažu, gužve ne jenjavaju već nastaje još veći kaos.

Od petka je u Podstrani nova regulacija prometa. Vozači negoduju: "Čisti kaos...ni makac"

Ipak, sudeći po snimci koja je stigla na naš redakcijski mail (info@dalmacijadanas.hr) vozači se ne pridržavaju novih prometnih pravila pa nastavljaju zaobilaziti gužve kod Lava okolnim pravcima.

Zbog prometnog kaosa koji je nastao, kako doznajemo od čitatelja, stigla je i policija.

Pogledajte.

Je li se trebala uvesti nova regulacija prometa u Podstrani?

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
5
Nice
3
What?
1
Laž
1
Sad
0
Mad
11