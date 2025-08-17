TOTALNI KAOS U PODSTRANI Pogledajte što se dogodi jer se vozači ne pridržavaju nove regulacije, stigla i policija

Svi oni koji prometuju kroz Podstranu neka pripaze jer Podstrana uvodi novu privremenu regulaciju prometa u razdoblju od 15. kolovoza do 15. studenog 2025. godine.
VOZAČI, OPREZ! Od sutra nova privremena regulacija prometa u Podstrani
Ova promjena odnosi se na određene ulice koje će u navedenom razdoblju biti pretvorene u jednosmjerne, a uvodi se kako bi se poboljšala sigurnost svih sudionika u prometu, te podigla kvaliteta života stanovnika u navedenim naseljima.
Kako smo već pisali, vozači negoduju zbog nove prometne regulacije, zbog koje, kako nam kažu, gužve ne jenjavaju već nastaje još veći kaos.
Od petka je u Podstrani nova regulacija prometa. Vozači negoduju: "Čisti kaos...ni makac"
Ipak, sudeći po snimci koja je stigla na naš redakcijski mail (info@dalmacijadanas.hr) vozači se ne pridržavaju novih prometnih pravila pa nastavljaju zaobilaziti gužve kod Lava okolnim pravcima.
Zbog prometnog kaosa koji je nastao, kako doznajemo od čitatelja, stigla je i policija.
Pogledajte.