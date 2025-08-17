TOTALNI KAOS U PODSTRANI Pogledajte što se dogodi jer se vozači ne pridržavaju nove regulacije, stigla i policija

Svi oni koji prometuju kroz Podstranu neka pripaze jer Podstrana uvodi novu privremenu regulaciju prometa u razdoblju od 15. kolovoza do 15. studenog 2025. godine.

Ova promjena odnosi se na određene ulice koje će u navedenom razdoblju biti pretvorene u jednosmjerne, a uvodi se kako bi se poboljšala sigurnost svih sudionika u prometu, te podigla kvaliteta života stanovnika u navedenim naseljima.

Kako smo već pisali, vozači negoduju zbog nove prometne regulacije, zbog koje, kako nam kažu, gužve ne jenjavaju već nastaje još veći kaos.

Ipak, sudeći po snimci koja je stigla na naš redakcijski mail (info@dalmacijadanas.hr) vozači se ne pridržavaju novih prometnih pravila pa nastavljaju zaobilaziti gužve kod Lava okolnim pravcima.

Zbog prometnog kaosa koji je nastao, kako doznajemo od čitatelja, stigla je i policija.

Pogledajte.

Je li se trebala uvesti nova regulacija prometa u Podstrani? Naravno

Ne, nikako

Svejedno je