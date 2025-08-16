Od petka je u Podstrani nova regulacija prometa. Vozači negoduju: "Čisti kaos...ni makac"

Svi oni koji prometuju kroz Podstranu neka pripaze jer Podstrana uvodi novu privremenu regulaciju prometa u razdoblju od 15. kolovoza do 15. studenog 2025. godine.

Ova promjena odnosi se na određene ulice koje će u navedenom razdoblju biti pretvorene u jednosmjerne, a uvodi se kako bi se poboljšala sigurnost svih sudionika u prometu, te podigla kvaliteta života stanovnika u navedenim naseljima.

No, čini se kako su vozači nezadovoljni ovom promjenom.

"Čisti kaos. Ljudi pojma nemaju, cesta zatvorena na kraju. Turisti, domaci, taxiji, ni makac. Uspili smo se okrenit samo da bi upali u još veću gužvu za vratit se nazad, jedva se mimoilazili.

Razumin da je stanovnicima dosta, ali napravit ovo u srid sezona je kaotično", kaže nam čitateljica.

U anketi vas pitamo je li se trebala uvesti nova regulacija prometa u Podstrani?

Je li se trebala uvesti nova regulacija prometa u Podstrani? Naravno

Ne, nikako

Svejedno je