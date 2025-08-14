VOZAČI, OPREZ! Od sutra nova privremena regulacija prometa u Podstrani

Svi oni koji prometuju kroz Podstranu neka pripaze jer Podstrana uvodi novu privremenu regulaciju prometa u razdoblju od 15. kolovoza do 15. studenog 2025. godine.

Ova promjena odnosi se na određene ulice koje će u navedenom razdoblju biti pretvorene u jednosmjerne, a uvodi se kako bi se poboljšala sigurnost svih sudionika u prometu, te podigla kvaliteta života stanovnika u navedenim naseljima.

Uslijed velikih prometnih gužvi na državnoj cesti D8, brojni vozači koriste lokalne prometnice kao alternativni pravac, što srozava sigurnost te stvara dodatno opterećenje. U suradnji s prometnim stručnjacima i nakon terenskog obilaska, uvode se sljedeće promjene:

· Ulica Podčelina: uvodi se jednosmjerni promet u smjeru od Ulice Stjepana Radića prema Ulici Poljičkih knezova (kućni brojevi 7–49).

· Ulica Bartola Kašića (produžetak): uvodi se jednosmjerni promet iz smjera Poljičkih knezova prema Ulici žrtava komunizma.

· Ulica Poljičkih knezova (dionica kroz šumu): uvodi se jednosmjerni promet u smjeru sjever–jug (kućni brojevi 101–113).

Molimo sve sudionike u prometu da obrate posebnu pozornost na postavljenu privremenu prometnu signalizaciju, te pozivamo na strpljenje i razumijevanje u prijelaznom razdoblju.