Torcida stigla na Rivu uz pjesmu "Bože čuvaj Hrvatsku"

Na splitskoj Rivi počeo je u 11 sati najavljeni prosvjed navijačke skupine Torcida i braniteljskih udruga. Prosvjed je izazvao veliku pozornost javnosti diljem Hrvatske. Oko splitske rive već je i jaka policijska prisutnost, a polako dolazi sve više ljudi. Zasada je na prosvjedu oko 1000 ljudi.

Skupina torcidaša u koloni je došla na splitsku rivu malo prije 11 sati, a ispraćeni su aplauzom ljudi.

Stigli na Rivu uz pjesmu "Bože čuvaj Hrvatsku", neslužbenu himnu HDZ-a, stranke protiv koje će danas prosvjedovati.