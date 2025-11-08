VIDEO Riva se popunjava, Torcida stigla na prosvjed

Na splitskoj Rivi uskoro počinje najavljeni prosvjed navijačke skupine Torcida i braniteljskih udruga, koji je izazvao veliku pozornost javnosti diljem Hrvatske. Skup je službeno prijavljen i odobren od strane Grada Splita, a prema najavama, trebao bi započeti oko 11 sati.

Na Rivi se već okupljaju prvi sudionici, a vidljivo je i pojačano prisustvo policijskih snaga, koje prate situaciju kako bi osigurale javni red i mir. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavio je da će redarstvene službe biti maksimalno angažirane i spremne reagirati na svako eventualno kršenje zakona.

Organizatori prosvjeda poručuju da se skup održava kao izraz nezadovoljstva nakon nedavnih događaja u splitskom kvartu Blatine i uhićenja nekoliko osoba. Tvrde da je riječ o „poruci podrške pritvorenima“ i „obrani dostojanstva navijača i branitelja“.

S druge strane, dio građana Splita, koji ne podržava skup, pozvao je sugrađane na kontra prosvjed pod geslom „Danas svi u bilo“, s ciljem slanja poruke mira i tolerancije. Akciji su se pridružili brojni Splićani, među kojima i saborska zastupnica Marijana Puljak, koja je na balkon izvjesila bijelu zastavu.

Policija apelira na sve sudionike i građane da ostanu mirni i da se prosvjed održi dostojanstveno. Situacija se pomno prati, a novinari Dalmacije Danas prate događaje s terena uživo.