Majka ostavila jednogodišnje dijete u autu, djevojčica nije preživjela

Dvadesetomjesečno dijete umrlo je u srijedu poslijepodne u Schorndorfu, u okrugu Rems-Murr blizu Stuttgarta, Baden-Württemberg. Protiv majke djevojčice vodi se istraga, piše Berlinerz Zeitung.

Kako je izvijestila policijska uprava Aalena , policija je u srijedu poslijepodne oko 14:50 sati obaviještena o malom djetetu koje je beživotno ležalo u automobilu u ulici Richard-Kapphan-Straße. Prema početnoj istrazi, 44-godišnja majka zaboravila je djevojčicu u vozilu i pronašla ju je tek nekoliko sati kasnije tog poslijepodneva. Istražuje se protiv nje zbog ubojstva iz nehaja, izvještava njemačka tiskovna agencija pozivajući se na državno odvjetništvo u Stuttgartu.

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Slijedi obdukcija; pozadina je nejasna

Prema izvješćima, bolničari i hitna medicinska pomoć odmah su započeli mjere oživljavanja. Međutim, one nisu bile uspješne i dijete je preminulo na mjestu događaja, rekla je policija.

Kriminalistička policija Waiblingen i Javno tužiteljstvo Stuttgarta preuzeli su daljnju istragu o točnim okolnostima smrti. Prema policijskoj upravi Aalena, ova se istraga provodi s najvećom hitnošću.

Policija kaže da bi planirana obdukcija djevojčice trebala pružiti daljnje informacije. Istražitelji još nisu objavili nikakve detalje o mogućim razlozima zašto je majka ostavila dijete u automobilu, piše Berlinerz Zeitung.