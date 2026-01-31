Torcida stigla na dvoboj Hajduka s Goricom. Pogledajte što su poručili s tribina

Hajduk danas s početkom u 15 sati igra protiv Gorice u Velikoj Gorici u okviru 20. kola SuperSport HNL.

Bijeli ovaj susret dočekuju na drugom mjestu prvenstvene tablice s četiri boda manje od vodećeg Dinama nakon što su u prošlom kolu poraženi od Istre 1961 na Poljudu rezultatom 1:2.

Gorica je prvu utakmicu nastavka prvenstva odigrala u ponedjeljak te je poražena od Varaždina na domaćem terenu s 2:1. Inače, taj susret je prema rasporedu trebao biti odigran u petak u Varaždinu, međutim zbog zaleđenog travnjaka klubovi su promijenili domaćinstvo te je utakmica odigrana u ponedjeljak. Momčad koju vodi trener Carević trenutačno drži osmu poziciju prvenstvene tablice.

U odnosu na prošlo kolo Hajdukov trener Garcia opet će na raspolaganju imati Livaju i Rebića koji su dvoboj s Istrom 1961 propustili zbog crvenih kartona koje su dobili u susretu s Vukovarom. U kadru neće biti Mlačić i Almena.

Hajduk je slavio u oba susreta s Goricom u aktualnoj sezoni. Prvi je odigran u kolovozu na Poljudu i Bijeli su u njemu pobijedili s 2:0, a u listopadu u Velikoj Gorici bilo je 3:1.

U 20. je minuti Torcida istaknula poruku "SUBORCI ŠTO ŽRTVUJU SLOBODU ZA ČAST / BRAĆO IZDRŽITE MI SMO UZ VAS!". Time su podsjetili na "obračun" s Delijama u mjestu Dubrave kod Živinica. Delije su se vraćale iz Malmöa, Torcidaši su ih dočekali i ušli u obračun s njima, a dio je navijača naposljetku bio i uhvaćen.